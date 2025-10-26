26日、東ティモールのグスマン首相（左）にあいさつするマレーシアのアンワル首相＝クアラルンプール（AP＝共同）【クアラルンプール共同】東南アジア諸国連合（ASEAN）と東ティモールの首脳らは26日、マレーシアの首都クアラルンプールで東ティモールの正式加盟文書に署名し、同国の加盟が承認された。ASEANは従来の10カ国から拡大し、11カ国体制となった。新規加盟は1999年のカンボジア以来。加盟文書に署名後、目に涙を浮か