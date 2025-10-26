アメリカのトランプ大統領は、高市総理大臣との首脳会談を楽しみにしていると述べ、関係構築に期待感を示しました。【映像】トランプ大統領 高市総理と「会うの楽しみ」トランプ大統領は24日、2次政権発足後、初めてとなるアジア歴訪に向け、ワシントンを出発しました。高市総理とは28日に東京で首脳会談に臨みます。「安倍元総理は私の良き友だった。彼は高市氏が好きで、彼女も彼が好きだった。これはいい兆しだ。彼女に会う