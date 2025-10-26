俳優の沢村一樹（58）が25日、自身のインスタグラムを更新。「元気に育ってくれてありがとう！」と、育てたソテツを披露した。【写真】「大きくなりましたね！」立派に育ったソテツを披露した沢村一樹昨年8月の投稿で、「知人から頂いた可愛らしいソテツ」を紹介していた沢村。今年の6月には鉢の土を入れ替える様子を動画で披露していた。この日の投稿では、大きく育ったソテツとの2ショットを公開。「眺めているだけでハッ