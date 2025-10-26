ASEAN関連の首脳会議がマレーシアで開幕しました。高市総理にとっては本格的な外交デビューとなりますが、日本の存在感を示すことが出来るのか現地から中継です。高市総理はきのう、マレーシアに到着し、その後はホテルから出ることなく、午後から始まる首脳会議の準備などに専念しています。ASEAN＝東南アジア諸国連合との首脳会議では、高市総理はAIや安全保障分野などでの協力を確認したい考えです。「世界の真ん中で咲き誇る日