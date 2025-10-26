SKY-HI率いるBMSGからまた一人、新たな才能が飛躍の時を迎えた。『THE LAST PIECE』を経て誕生したグループSTARGLOWの一員であり、BMSG TRAINEE時代から多くの人を魅了してきたアーティスト・日穏（KANON）。『代々木ジョニーの憂鬱な放課後』にて、映画初出演にして初主演という鮮烈なスクリーンデビューを飾る。 参考：MAZZEL RAN、役者業で増えた表現の引き出し『THE FIRST』と重なった『ア