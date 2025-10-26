第86回の大口投票は、混戦模様。当日午前の段階でエネルジコが単勝3.7倍で1番人気に推され、エリキングが5.0倍の2番人気、さらに3番人気7.3倍のショウヘイ、4番人気8.8倍のマイユニバース、5番人気9.3倍でゲルチュタールと続き、ここまでがオッズ一桁。以下、6番人気11.8倍でジョバンニ、7番人気ヤマニンブークリエ13.4倍と続いている。 ■午前の段階で大口投票は5頭に渡る乱発ぶり 前売りは馬券発売直後から