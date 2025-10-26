ドジャースの大谷翔平投手は25日（日本時間26日）、敵地ロジャース・センターで行われたブルージェイズ戦に「1番DH」で先発出場。8回の第4打席で右前打を放ち、5点目に絡む活躍を見せた。 ■山本は8回1失点の快投 前日は7回にワールドシリーズ初本塁打を放ったものの、チームは敗戦。この日は第4打席まで3打数無安打が続いていたが、8回に出塁し、好機を演出した。8回表、1死一塁で迎