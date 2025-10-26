Mrs. GREEN APPLEの5大ドームツアー＜Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”＞が10月25日(土)に愛知県・バンテリンドーム ナゴヤからスタート。その初日の公演終演後に、新たに続編シリーズ“ELYSIUM”の制作決定がアナウンスされた。ライブ会場では場内のスクリーンに「To be continued to “ELYSIUM”」とのメッセージが映し出され、客席が大きくどよめくことに。それは “EDEN no SONO”から始まり“NOAH no HAKOBU