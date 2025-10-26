ワールドシリーズ第2戦2年連続の世界一を目指す米大リーグのドジャースは25日（日本時間26日）、敵地カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第2戦に臨んだ。大谷翔平投手は「1番・DH」で先発出場。8回に右前打を放ったが、走塁中に一塁手と接触するアクシデントがあった。ここまで無安打で迎えた第4打席。1死一塁の場面で、バットを折りながら右前打を放った。大谷は二塁を目指そうとするが、その時、一