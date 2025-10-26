10月26日、あるK-POPグループの日本人メンバーが30歳の誕生日を迎える。NCT127のメンバーYUTA（ユウタ）だ。1995年生まれ、大阪府出身の中本悠太は、韓国の芸能界で大きな一歩を印してきた存在でもある。【画像】「日本人差別されている？」NCT127のメンバーと写真に映るユウタNCT127のユウタ（中本悠太）©Imaginechina_時事通信フォト韓国の大手事務所から初の日本人としてデビュー「韓国の大手事務所・SMエンタテインメ