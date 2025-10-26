韓国ドラマ「太陽を抱く月」や「会いたい」など、子役から活躍している女優のキム・ソヒョン（26）が、新たなプロフィール写真を公開し、大人びた魅力をアピールした。 【写真】雰囲気一新！新プロフィール写真を公開したキム・ソヒョン 所属事務所のPEACHYは21日、キム・ソヒョンの多彩な魅力が詰まった、新プロフィール写真を公開。これまでの洗練されたイメージにクールな雰囲気をプ