「月給は560ドル（約8万5557円）、住宅と車所有」。最近中国・重慶の人民公園で開かれた「相親角（結婚市場）」に出されたある女性のプロフィールだ。そしてこの女性の両親が掲げた娘の配偶者の条件は次の通りだった。「29歳以下、慎重173センチ未満、体重約66キロ、悪い習慣がないこと」。「すべての身体的条件をクリアし、入れ墨がなく、大学卒」というまた別の男性の親は息子の配偶者の条件をこのように提示した。「あまりに太