【クアラルンプール＝池田慶太】米国のトランプ大統領は２５日、パレスチナ自治区ガザの停戦合意を巡り、イスラム主義組織ハマスに対して全ての人質の遺体を速やかに返還するよう要求した。４８時間以内に約束が果たされなければ、関係国が「行動を起こす」と予告し、圧力を強めた。トランプ氏は自身のＳＮＳで、「ハマスは、２人の米国人を含む死亡した人質の遺体の返還を速やかに開始しなければならない」と投稿した。大統領