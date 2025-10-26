「松村北斗ってアイドルなの？」「松村北斗って、SixTONESだったの？」【画像】アニメ版からの改変も…松村北斗が主演を務める『秒速5センチメートル』ティザービジュアル松村北斗の芝居が絶賛されるたびに、彼の本業が“アイドル”であることに驚く人たちがいる。もはやここ最近の日本の風物詩と言ってもいい。ドラマ『西園寺さんは家事をしない』（TBS系）のときも、日本アカデミー賞優秀作品賞に選ばれた映画『夜明けのすべ