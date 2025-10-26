魚類学者でタレントのさかなクンが25日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時）に出演。高校生のときに出会ったすし界の師匠について語った。さかなクンは鎌倉市・大船にあったすし店「すし処川澄」を紹介。「今は閉店してしまったんですけれども」と説明した。さかなクンは「高校生のときにお魚の選手権があったんです」と切り出した。MC加藤浩次（56）は「『TVチャンピオン』でしょ？」と反応し、さかなクンは「そ