犬が『怖い』と感じているもの3選 1.雷や花火など大きな音 雷や花火、太鼓のような大きな音を怖がる犬は、非常に多くいます。 地鳴りのように体に響く音や突発的な破裂音を聞くと、犬はとても怖がり、ぶるぶると震えたりその場を逃げ出そうとしたりすることがあります。 聴覚が鋭い犬にとって、それらは危険を知らせる合図のようなもので、理屈抜きに不安や恐怖を感じてしまうのです。 また、犬は人間のように「あれは花火