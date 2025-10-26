10月25日、日本代表MF遠藤航が所属するリバプールは、プレミアリーグ第９節でブレントフォードと敵地で対戦。２−３で敗れて、リーグ戦４連敗となった。この試合に遠藤はベンチ入りしたが、最後まで出番は訪れず。ユルゲン・クロップ元監督のもとでは定位置を確保していたものの、アルネ・スロット体制になってからは出場機会が激減。ゲームの終盤に起用されることはあるが、今季のリーグ戦で先発はまだない。ブレントフォー