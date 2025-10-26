All About ニュース編集部では、2025年10月9〜14日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、夜景が美しい温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、「夜景が美しいと思う福島県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。【9位までの全ランキング結果を見る】同率2位：飯坂温泉／48票松尾芭蕉も立ち寄ったとされる歴史を持つ飯坂温泉。摺上川沿いに温泉街が広がっており、国登録有形文化財の「十綱橋」は温泉のシン