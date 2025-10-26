【全国の天気】九州などでは、しだいに晴れ間が出ますが、近畿から東北は、雨が降るでしょう。北海道は、夕方以降雨が降りそうです。広く大気の状態が不安定で、雷を伴い激しく降る所があるでしょう。【全国の予想最高気温】東日本と北日本は、20℃に届かず、東京や仙台では、平年を下回り肌寒いでしょう。西日本は、20℃から25℃前後の予想です。【全国の週間予報】大阪から那覇です。西日本は、週の中頃にかけて晴れる所が多いで