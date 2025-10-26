神戸市長選は２６日、投票が始まった。いずれも無所属の現職と新人の計４人が立候補している。午前１１時現在の投票率は４・５％。立候補しているのは届け出順に、４選を目指す現職の久元喜造氏（７１）（公明推薦）、新人で前神戸市議の五島大亮氏（４８）、新人で兵庫労連事務局長の岡崎史典氏（５６）（共産推薦）、新人でニュース分析会社社長の木島洋嗣氏（５０）。選挙戦では、３期１２年の現市政に対する評価や、物価