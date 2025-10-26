小泉防衛大臣は、海上自衛隊の最新鋭の護衛艦を視察し、装備品の海外移転を強化する考えを示しました。【映像】自衛隊員を激励する小泉大臣「私自身、防衛外交を展開する中で、トップセールスを強化していきたいと考えています。国際秩序が大きく揺らぐ中、防衛装備移転をさらに推進していくための制度面の施策にも、スピード感を持って取り組むことが重要です」（小泉防衛大臣）小泉大臣は地元でもある横須賀の海上自衛隊の基