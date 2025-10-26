毎日の暮らしや将来に必要なお金のこと、きちんと把握してますか？ 「わからない」ゆえの不安は、知ることで解消できるはず！ “お金初心者”の3人と一緒に、お金の勉強を始めましょう。「お金の教科書」、今回のテーマは「国内旅行､お得に旅するには？【前編】」です。国内旅行､お得に旅するには？【前編】武田雅樹（たけだ・まさき）さんホテルジャーナリスト、編集者。ホテル業界誌『HOTERES』の編集者として国内外のホテルを