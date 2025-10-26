女優の森日菜美が２６日までに自身のＳＮＳを更新し、ディズニーでの様子を公開した。インスタグラムで「でぃずにーーー」と始めて、「久々に行けて嬉しかったぁ。ハロウィン可愛すぎた、、麻辣ぽっぷこーん推し」とつづって、マリーのファンキャップに黒のトップス、白のミニスカートで満喫する姿をアップした。この投稿には「可愛さ爆発」「お姫様」「うらやましい！」「マリーちゃん」「夢の国ご堪能中」などの声が寄せ