◆米大リーグワールドシリーズ第２戦ブルージェイズ―ドジャース（２５日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ先発右腕Ｋ・ガウスマンが、１７者連続アウトから２被弾し、１−３と勝ち越しを許して降板した。初回２死二塁でスミスに先制適時打を打たれたガウスマン。だがその後一人の打者にも安打を許すことなく反撃を待つと、３回にカークの中犠飛で同点。テンポの良い投球で４、５、６回