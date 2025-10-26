ワイルドな風貌に体重120キロの巨体で「野人」「和製ヘラクレス」と呼ばれた元プロレスラーの中西学さん（58）。新日本プロレスで第51代IWGPヘビー級王座、IWGPタッグ王座（第31、39、49代）に輝き、数々の名勝負をプロレス史に刻んできたが、2020年に惜しまれながら現役を引退。【写真】現在58歳の元プロレスラー・中西学さん、体重が現役時代から45キロ減った理由とは…？あの屈強な男がリングを去ってから5年、現在は愛知県