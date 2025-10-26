あなたは読めますか？突然ですが、「気圧される」という漢字読めますか？「きあつされる」と読んでしまいそうですが、実は全く異なる読み方をする、難読漢字の一つです。気になる正解は……「けおされる」でした！「気圧される（けおされる）」の意味は、相手の勢いや威圧感に圧倒されて、気後れしてしまうことです。「気」は、ここでは「気持ち」や「気力」を指し、「圧される」は「押される」という意味になります。つまり、精神