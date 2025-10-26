あなたは読めますか？突然ですが、「椿象」という漢字読めますか？「つばきぞう」や「ちんぞう」と読みそうですが、実は身近なあの昆虫の名前です。誰もが知っている虫ですが、この難しい漢字表記はなかなか読む機会がありません。あなたは正解できるでしょうか？気になる正解は……「かめむし」でした！「椿象（かめむし）」は、半翅（はんし）目カメムシ亜目に属する昆虫の総称です。体は扁平で、カメの甲羅に似た六角形をしてい