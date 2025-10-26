「孤独死」という言葉には、どこかネガティブな響きがある。しかし、『親の介護を考え始めたら読む本』の著者で、医師の柴田元氏は、「本人が選んだのであれば、一人で死ぬことは、決して不幸でも悪いことでもない」と語る。80代の男性、Jさんの事例を通して、その理由を教えてもらった。一人で死ぬことは本当に不幸なのか？高齢者本人が「一人でも最期まで自宅で暮らしたい」と希望をするとき、家族は「何かあったらどうするのか