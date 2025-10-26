世界的オークション会社の東洋美術部門スペシャリストを長らく務めてきたのが、クリスティーズ・ジャパン代表取締役社長の山口桂氏だ。無数の歴史的名品やトップコレクターと接してきた経験を持つ、当代きっての「アートの目利き」に、アートと楽しく付き合いながら美意識を磨く方法について伺おう。【山内宏泰/ライター】※新潮社がお届けする教養／情報系YouTube番組「イノベーション読書」で公開されている動画内容を、再構