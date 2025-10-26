多忙だった20代アイドルグループのメンバーとしてデビューし、売れっ子のバラエティタレントとなった菊地亜美（35）。多忙を極めた20代を経て、結婚、出産。人生の大きな転機を迎えるごとに、より豊かに、そして楽しく変化してきたという。「今が一番楽しい」と語る菊地に、思いを聞いた。（全4回の第4回）＊＊＊【写真】昔から「美少女」だった…幼少期、小学、中学、高校、デビュー時の菊地亜美高校3年生の時にアイドルグ