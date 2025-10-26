芸能界に強い憧れ北海道出身のタレント、菊地亜美（35）。現在は二児の母として奮闘するが、幼少期の頃は「目立ちたがり屋」で芸能界に強い憧れを持っていたという。どのような経緯を経て、東京に出てきて、芸能界入りを果たしたのか。菊地の“原点”を聞いた。（全4回の第3回）＊＊＊【写真】昔から「美少女」だった…幼少期、小学、中学、高校、デビュー時の菊地亜美幼少期から、目立つのが大好きでした。幼稚園や小学校の