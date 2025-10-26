サッカーのイングランド・プレミアリーグ、ブライトンのMF三笘薫は25日のマンチェスター・ユナイテッド戦で3試合連続の欠場となった。9月27日のチェルシー戦で左足首を負傷した三笘はウルバーハンプトン戦、ニューカッスル戦に続いて今節もベンチ外となった。今年1月のマンチェスターUとの対戦時は、1得点1アシストと活躍し、3―1の勝利に貢献。今節も出場への期待が高まる中、地元メディアによるとヒュルツェラー監督も試合