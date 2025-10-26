米男子ゴルフの秋季シリーズ、ユタ銀行選手権は25日、ユタ州アイビンスのブラックデザート・リゾートGC（パー71）で第2ラウンドの残りと第3ラウンドが行われ、金谷拓実は第3ラウンドを68で回り通算11アンダーの202で11位となった。大西魁斗は通算8アンダーで27位。久常涼は予選落ちとなった。マイケル・ブレナン（米国）が通算17アンダーで首位。（共同）