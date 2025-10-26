「ワールドシリーズ・第２戦、ブルージェイズ−ドジャース」（２５日、トロント）ドジャース・スミスが値千金の勝ち越し弾を放った。１−１の七回２死。苦戦していたガウスマンから左翼席へ一発。貴重な勝ち越し弾を放った。相手先発のガウスマンに苦戦し、１７打者連続でアウト。苦しい展開だったが、初回の先制打に続いて好投の山本由伸を援護した。打った瞬間、スミスも確信。ベンチの大谷も身を乗り出し、絶叫した。