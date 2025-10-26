俳優の横浜流星が主演を務める、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の公式SNSが更新され、キャストの相関図が公開された。【写真あり】分かりやすい！『べらぼう』新たな相関図を公開公式SNSは「ていの尽力で救われた蔦重！身上半減の店はどうなる？ 一方の歌麿はつよと栃木へ… 長谷川さまの写真が変わりました」とつづり、総勢31人のキャスト陣が掲載された相関図を投稿した。フ