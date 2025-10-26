「音楽活動に集中したい」「思い切り楽器の練習をしたい」。そんなニーズに応えてくれるのが防音室。特にミュージシャンや俳優といった表現活動を行う人は、自宅に防音室を備え、レコーディングやレッスンに活用しているイメージが伴うのではないでしょうか。全国の男女1000人を対象として「自宅に防音室がありそうな芸能人」についてアンケートをとった結果、最も票を集めたのは、歌手のGACKTさんでした。【写真】4位以下のランキ