２６日朝、滋賀県彦根市で軽乗用車が道路から逸れ、電柱に衝突し、乗っていた男女３人が搬送され、１０代とみられる女性２人が死亡しました。午前６時５０分ごろ、彦根市堀町の市道で「車が電柱にぶつかった。男性と女性がけがしている」と目撃者から警察に通報がありました。警察によりますと、片側一車線の市道を走行していた軽乗用車が道路から逸れ、反対車線にある電柱に衝突しました。この事故で車を運転していた２０