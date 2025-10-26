◇ワールドシリーズ第2戦ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月25日トロント）ドジャースの大谷翔平投手（31）が25日（日本時間26日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第2戦に「1番・DH」で出場。8回の第4打席で安打を放った。今ポストシーズン（PS）では、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦から5試合連続の安打となった。初回の第1打席、前日と同じく「we don't need you」（お前なんて要ら