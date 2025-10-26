【ワシントン＝淵上隆悠、リオデジャネイロ＝大月美佳】米財務省は２４日、麻薬対策が不十分だとして、コロンビアの左派グスタボ・ペトロ大統領に制裁を科すと発表した。制裁対象には、ペトロ氏の家族らも含まれ、いずれも米国内の資産が凍結される。１月の第２次トランプ政権発足後、両国の関係は急速に悪化している。財務省は声明で、コロンビア産コカインが米国に流入していると指摘し、ペトロ氏の麻薬対策を「明らかな失敗