お笑いトリオ、リンダカラー∞のDen（31）が、26日放送のフジテレビ系「ボクらの時代」（日曜前7時）に出演。自身の理想像を話した。フジテレビ系「全力！脱力タイムズ」にカリスマ3として出演する、お笑いコンビ、カカロニの栗谷（36）、お笑いトリオ、ぱーてぃーちゃんのすがちゃん最高No・1（34）、とともにトークを展開した。Denは憧れの存在にBIGBANG（ビッグバン）のリーダーのG−DRAGON（37）を挙げた。「ライブを見にいっ