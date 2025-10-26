メーガン妃とヘンリー王子の広報ディレクターが就任してからわずか４か月で辞任した。辞めたのは１０人目だ。米誌ピープルが先日、報じた。元ネットフリックス広報上級ディレクターのエミリー・ロビンソン氏は、今年６月にサセックス公爵夫妻（ヘンリー王子とメーガン妃）のチームに加わったばかりだった。関係者によれば、ロビンソン氏の辞任は「本人の意思によるもの」だという。現在のところ、ロビンソン氏のビジネス特化