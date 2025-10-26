米プロバスケットボールＮＢＡレイカーズのキーマンに、八村塁（２７）を指名する声が米メディアから上がっている。レーカーズは大黒柱のレブロン・ジェームズを欠いた状態でシーズンを迎えると、開幕戦は無念の黒星発進となった。それでも、２４日のティンバーウルブズ戦で八村は２本の３点シュートを含む２３得点をマーク。３１分５１秒のプレーし、チームも１２８―１１０で今季初勝利を挙げた。米メディア「ＣＢＳスポー