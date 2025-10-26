太平洋と瀬戸内海と２つの海に恵まれた徳島は、明るい働き者が多い土地柄です。徳島に「へらこい」という言葉があります。利口者、抜け目がないといった意味ですが、その意図するところは、温和で明るく、享楽的に生きることをよしとするといったもののようです。徳島県から全国に広まった阿波踊りなどは、まさに人生を謳歌しているように思えます。その一方で、社長輩出数では全国３位という実績があり、人生に成功している