菊花賞の買ってはいけない馬券 【１枠】 １～４枠が［5・3・1・71］、５～８枠が［5・7・9・78］。 これだけを見ると内枠が極端に悪いとは思えないが、［4・2・0・14］の２枠が孤軍奮闘という図式で、他の枠は低調。 ３枠は［1・0・0・19］、４枠は［0・1・1・18］と少ないながらも好走例があるが、１枠は［0・0・0・20］と好走した馬がいない。 菊花賞過去10年のデータ 【出典】