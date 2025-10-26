１０月２６日の東京２Ｒ・２歳未勝利（芝２０００メートル＝１０頭立て）は、１番人気のセヴェロ（牡、栗東・池江泰寿厩舎、父サトノダイヤモンド）が、デビュー２戦目で初勝利を挙げた。今年のユニコーンＳ、東京ダービーで、いずれも２着に好走したクレーキングの半弟という血統。勝ち時計は２分１秒１（稍重）。小雨が降りしきるなか、外の９番枠から五分のスタートを決めて中団に構えた。３、４コーナーで徐々に前へ進出し