朝食で何を作ろうか迷う…そんな時に頼りになるのが“卵”。卵がたった1個で作れる「ふわとろオムレツ」はいかがでしょう。上手に作れる、簡単な裏ワザをご紹介します。 卵液を先に半分焼くのがポイント！ ふわとろに仕上げるコツは、卵液を一度に全部焼かないこと。半量流し入れて半熟まで焼いたら、元の卵液のボウルに戻し入れて、よく混ぜます。これを再びフライパンで焼けば、ふわとろの仕上がりに！ 「簡単においし