２５日、国会議事堂でウォン首相（右）が行った歓迎式典に出席する李強総理。（シンガポール＝新華社記者／李響）【新華社シンガポール10月26日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は25日、シンガポールの国会議事堂で、同国のウォン首相と会談した。２５日、ウォン首相と会談する李強総理。（シンガポール＝新華社記者／黄敬文）