【クアラルンプール共同】東南アジア諸国連合（ASEAN）と東ティモールの首脳らは26日、マレーシアの首都クアラルンプールで東ティモールの正式加盟文書に署名し、同国の加盟が承認された。ASEANは11カ国体制となった。