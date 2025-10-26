ドイツ、チェコ、オーストリアの欧州3カ国に渡って開催されたWRC・世界ラリー選手権第12戦『セントラル・ヨーロピアン・ラリー』で、思わぬアクシデントが発生した。【映像】ブレーキが出火！実況も驚いたワイルドすぎる瞬間デイ2のスペシャル・ステージ（SS）5、ジョシュ・マッカリーンが駆るフォードのマシンのブレーキが出火した。フィニッシュラインを越え停車した直後、マシンの右フロントホイールから炎が上がり、中継で