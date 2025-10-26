食事の一品やおつまみにぴったりな「エビチリ」。コンビニ各社（ファミリーマート・セブン-イレブン・ローソン）でも、湯せんや電子レンジで手軽に楽しめるチルドタイプが販売されています。今回は、コンビニ3社の「エビチリ」を食べ比べ。海老の数や辛さ、味わいの違いをじっくり検証してみました。製造元は3社ともにバラバラ製造元を確認すると、コンビニ各社ともにバラバラです。ファミリーマートは八戸協和水産、セブンイレブ